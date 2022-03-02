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Anasayfa / Asayiş / Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

bekçiler asayiş uygulaması yaptı
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Zonguldak’ta Bahçelievler Mahallesinde bekçiler asayiş uygulaması yaptı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde asaiş uygulaması yaptı. Bekçiler araçları tek tek durdurarak kimlik sorgulamasında bulundu.

Yaklaşık iki saat süren uygulama boyunca bekçiler bir kişiye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı. Soğuk havaya aldırış etmeyen bekçilerin uygulaması mahalle halkından da büyük takdir topladı.

Öte yandan uygulamanın gece boyunca şehrin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

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