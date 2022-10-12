BEBEK VE ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARI ANJİO YÖNTEMİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Geçmişte bebek ve çocuklarda kalp hastalıkları cerrahi olarak ameliyat yöntemi ile tedavi edilirken günümüzde çoğu kalp ve damar hastalıkları anjio yöntemi ile tedavi edilebilmektedir. Başlıca bu işlemler:

–Kalp boşlukları içindeki deliklerin kapatılması

–Damarlar arasındaki açıklıkların kapatılması

–Dar olan damarların açılması

–Dar olan kapakların açılması

–Vücutta bulunmasının zararları olan damarların kapatılması

–Fonksiyonu bozulmuş olan kapakları yerine kapak uygulanması olarak sayılabilir.

Gelişen teknoloji ile birlikte bebek ve küçük çocuklarda kullanılabilecek malzeme ve yüksek teknolojik ekipmanların giderek artması ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Kullanılan teknik yöntemler ile birlikte kullanılan malzemelerde bu işlemlerde başarı oranını değiştirmektedir. Bu işlemlerin ameliyat olmadan yapılmasının birçok avantajı olmaktadır:

–Hasta bebek ve çocukların kısa işlem süresi ve kısa sürede taburculuk olması nedeni ile anne ve babadan uzun süre ayrı kalması gerekmemektedir.

–Hastanede kalma süresi 1-3 gün gibi oldukça kısa sürelere düşmektedir

–Maliyet değerleri ameliyat maliyetlerine göre daha düşük olmaktadır

Anjio ile tedavi başarılı olması için bazı gereklilikler de vardır:

-Uygun malzemelerin ve ekipmanların kullanılması gereklidir. Bu konuda en önemli sorun işlem esnasında çok sayıda malzeme ve ekipman gerekmekte olmasıdır. Büyüyen ve gelişen çocuklarda kilo ve boy ile orantılı olarak malzemelerin büyüklüğü de değişmektedir. Bu nedenle uygun malzemelerin temin edilmesi ve bulundurulması gerekmektedir.

-Bu işlemler sırasında enfeksiyon riskine maruziyet en önemli sorundur. Bu nedenle infeksiyona karşı yeterli koruma olmaması durumunda infeksiyon gelişmesi tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

-Uygun teknik kullanılması gerekmektedir. Uygun teknik kullanılmadığında bir çok komplikasyon sonuçları geliştiğinden deneyimli kişi ve ekipler tarafından bu işlemlerin yapılması gereklidir.

Prof. Dr. Ayhan Çevik, ”Sonuç olarak Anjio yöntemi ile çocuklarda birçok kalp ve damar hastalığı tedavi edilebilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinin başarılı olması için bu işlemlerin deneyimli ekipler tarafından hastaya uygun malzeme ve teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması çok önemlidir. ‘dedi. (BÜLTEN)