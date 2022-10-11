BBP sulama suyu sorunlarını ele aldı

Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkan Abdulvahap Kahraman, “İlimizde yürütülen tarımsal faaliyetin suya dayalı olması mevsimsel yağışlarında yeterince alınamamasından dolayı suyun yönetim ve iletimini daha da önemli hale getirmektedir. BBP’ si Malatya il başkanlığı olarak çitçilerimizden gelen talepler doğrultusunda sulamadaki eksiklik ve şikâyetleri konunun tarafları olan çiftçi, Ziraat odaları, ilimiz de faaliyet de bulunan Sulama birlikleriyle çözüm odaklı görüşmeler yaparak tespitlerde bulunduk.” dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkan Abdulvahap Kahraman, sulama suyu ile ilgili tespit etikleri sorunları şu ifadelerle paylaştı:

“İCRAYA VERME YÖNTEMİ EN SON ÇARE OLMALI”

“Sulamada kullanılan kanalların 1992 ila 1995 yıları arasında inşa edilmiş olmaları ve günümüze kadar geçen sürede ciddi bir bakımlarının yapılmamasından dolayı yüzde 40 varan iletim esnasındaki su kayıp ve kaçakları suyun iletim ve yönetiminden sorumlu olan birliklerimizin yeterli personele sahip olmamalarından dolayı tarım arazilerinin sudan eşit bir şekilde faydalanamaması. Suyun iletim ve yönetimindeki maliyetlerden kaynaklı yükler tamamen çiftçilerin üzerine yüklenerek çiftçinin desteklenmemesi sulama kanallarına ait yolların bakımsızlıktan dolayı ulaşımı imkânsız hale getirmeleri. Çiftçiye çıkarılan sulama bedeli tutarlarının tek seferden tahsil edilme talebi çiftçiyi zor durumdan bırakmaktadır. Bu ödemelerin en az 4 taksit uygulanmalıdır. Sulama birliklerinin borç tahsili için uyguladıkları icraya verme yöntemi en son çare olmalı. DSİ elinde bulunan personel araç gereç ve beton temini konusunda sulama birliklerini desteklemeli. İŞKUR müdürlüğümüzün toplum yararına çalışma programına sulama birliklerine öncelik verilerek kanaların bakımı için gerekli insan gücünü sağlamalı. Su bedelleri belirlenirken daha makul rakamlar belirlenmeli yüzde 120’ ye varan artışlar yapılmamalı. Üretimin birinci unsuru olan çiftçilerimizin tarımsal sulama konusunda ki sıkıntılar giderilerek üretimin önü açılmalı. DSİ müdürlüğümüzün ben baraj yaptım bundan sonrasına karışmam yaklaşımını terk ederek sulama birliklerini kendi bünyesine alıp orada 24 saat mesai sarf eden çalışanların maaş ve özlük hakları iyileştirilerek sayılarının artırılması acilen sağlanmalı ülkemizin ithalata dayalı gıda ihtiyacı yapılacak saha çalışmaları ve üreticinin desteklenmesiyle en aza indirilecek bu işin kazananı ülkemiz olacak.”