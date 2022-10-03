BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Malatyalı Kadınlarla Buluştu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Bir dizi temaslarda bulunmak için geçtiğimiz Perşembe günü Malatya’ya gelen ve çeşitli etkinliklere katılan Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, Malatya İl Kadın Kolları Tanışma ve İstişare toplantısına katılarak Malatyalı kadınlarla buluştu.

Büyük Birlik Partisi’nin teröre karşı olan bir parti olduğunu söyleyen Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, “Biz terörü, PKK’yı ve PKK’nın uzantısı olan partiyi mecliste görmek istemiyoruz, o nedenle bütün hepinizden hassaten rica ediyorum, lütfen doğru insanlara oy verelim. Doğru insanlarla birlikte olalım, kadınlarımızla siyasetin içinde olalım, o insanlara fırsat vermeyelim” dedi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan BBP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Aysun Avcu, göreve geldiği günden itibaren Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları olarak il teşkilatı ile birçok STK ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve halkın içine karışarak halkın dertlerini, sorunlarını ve isteklerini not ettiklerini ifade etti.

“GELİN YENİ TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ İNŞASINDA ORTAK OLALIM”

Kadının toplumda en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsur olduğunu söyleyen BBP Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, “Osmanlı’dan günümüze bu çeşitlilik ve kimlik zenginliğini yaşayan ülkemizde kadınlar, erkekler ile birlikte sosyokültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalı ki İstiklal Savaşı’mızın Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Haline Çavuş’u bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir, kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı hiçbir sosyokültürel ve siyasi hareket başarıyı yakalayamaz. Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı kadınlarımız sağlamışlardır. Kıymetli misafirler bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içerisinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Bizlerde Büyük Birlik Partisi olarak her daim kadınlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gelin yeni Türkiye’nin demokrasi inşasında ortak olalım, daha güçlü bir Türkiye’yi gelecek nesillere hep birlikte emanet edelim” ifadelerine yer verdi.

Kadınlara dokunmak istediklerini dile getiren Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, kadın kooperatiflerini ziyaret ettiklerini belirterek Malatyalı kadınların ne kadar marifetli olduklarını gördüklerini söyledi.

“BİZ TERÖRÜ, PKK’YI VE PKK’NIN UZANTISI OLAN PARTİYİ MECLİSTE GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Büyük Birlik Partisi’nin terörün bitmesini isteyen ve teröre karşı olan bir parti olduğunu ifade eden Keskin, “Biz terörü, PKK’yı ve PKK’nın uzantısı olan partiyi mecliste görmek istemiyoruz, o nedenle bütün hepinizden hassaten rica ediyorum, lütfen doğru insanlara oy verelim. Doğru insanlarla birlikte olalım, kadınlarımızla siyasetin içinde olalım, o insanlara fırsat vermeyelim. Biz Büyük Birlik Partisi olarak her zaman söyledik ve söylüyoruz terörü ve terör destekçilerini hiçbir zaman tasvip etmiyoruz, sonuna kadar onların karşısındayız, bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. Büyük Birlik Partisi rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dediği gibi “Biz bir kilimin farklı desenleriyiz.” Türkü, kürdü, lazı, çerkezi, hepimizin canı acıyor, anaların canı acıyor ve bunu bitirmek için, hepimiz hep birlikte el ele vermeliyiz. PKK’nın uzantısı partinin ve bu partiye doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm oluşumların karşısındayız, hep birlikte karşısında olmalıyız. Kandili ve PKK’yı destekleyen hiçbir tutum ve oluşum Türk siyasetinde yer almamalıdır ve desteklenmemelidir. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak devletin bekası, milletin refahı için ne gerekiyorsa yapmaya tam kadro hazırız” dedi.

Büyük Birlik Partisi’nin önemle üzerinde durduğu konulardan birinin de kadına şiddet ve çocuk istismarı olduğunu dile getiren Dilek Keskin, bu konuda gereken yasal düzenlemelerin çok hızlı bir şekilde yapılması ve bu suçu işleyenlerin hızlı bir şekilde ağır cezalara çarptırılması gerektiğini vurguladı.

“MUTFAKTA YANGIN VAR VE BUNUN EN ÇOK FARKINDA OLAN KADINLAR”

Ekonomi’nin kötü gidişatının farkında olduklarını ifade eden Keskin, “Mutfakta yangın var ve bunun en çok farkında olan kadınlar. Ama şöyle bir şey var bizler ekonomiye katkı sağlayarak, eşimize ve ailemize katkı sağlayarak elimizden geleni yaparak bu yangını bir nebze daha düşürüp söndürebiliriz. Bu önemli bir katkıdır hepimiz için, bizlerde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Son olarak 2023 seçimlerinin belirleyicisinin kadınlar olacağını söyleyen Keskin, seçimi kadınların tutumunun belirleyeceğini, kadınların hayırlı olanda birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Program Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin’in engelli çocuklara satranç takımı hediye etmesi ve kadınların görüş ve sorunlarını dinleyerek, bu sorunlara üretilebilecek çözüm yolları konusunda istişare yapmaları ile sona erdi.