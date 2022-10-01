BAZI OKULLARDA MÜTEAHHİT ZORBALIĞI!

SİNEM HATUN DAVUT

24 Ocak depreminin ardından birçok okulda yıkım kararı verildi. Depremden etkilenen okullar bir bir yıkıldı. Genellikle TOKİ kanadıyla inşaat çalışmaları başlayan okullardan teslim süresi gelmesine rağmen müteahhitlerin teslim etmediği bazı okullar, Malatya’da eğitimi zora sokuyor. Teslim süresi gelmesine rağmen teslim edilmeyen 3 okul bulunuyor. Depremin ardından yıkılan okulların diğer mevcut okullara taşınması sebebiylede 60 okulda ikili eğitim yapılıyor.

Malatya’da devam eden okul inşaatları ve teslim süresi gelmesine rağmen müteahhitler tarafından teslim edilmeyen bazı okullar Malatya’da öğrenci ve velilerin tepkisine neden oluyor. Yetkili kanatlar müteahhitlerle okulları zamanında teslim etmeleri konusunda görüşmeler yapıyor. Müteahhitlerin okulları zamanında teslim etmemesi başta Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere öğrenci ve velileri zora sokuyor. Teslim süresi geçen üç okulun ne zaman teslim edileceği merak konusu olurken öğrenciler taşımalı sistemle mevcut okullarda eğitim öğretime devam ediyor.

2022-2023 eğitim yılının Malatya için zor olacağına vurgulayan Vali Hulusi Şahin, devam eden okul inşaatlarının bulunduğunu söyledi. Şahin, “Okul müdürlerimizden, idarecilerimizden bu süreci iyi yönetmelerini, bunu velilere iyi anlatmasını istiyorum. İş yükümüz çok ama bilin ki her zaman eğitim işimizin de, mesaimizin de, en ön sırasındadır. Paramızın da en fazlasını eğitime harcadık harcayacağız. Eğitim ordusu Türkiye’nin en büyük gücüdür bu gücü en iyi şekilde kullanmamız lazım” dedi.

PARAMIZIN DA EN FAZLASINI EĞİTİME HARCADIK HARCAYACAĞIZ

2022-2023 eğitim yılının Malatya için zor bir yıl olacağına belirten Vali Şahin “Çünkü devam eden okul inşaatları var. Bu süreç tamamlandığında Malatya’nın eğitim altyapısındaki bütün sorunlar da çözülmüş olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.