“Bazı değerler vardır bunlar evrenseldir”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında “Sound of Arslantepe Konseri İşbirliği” Protokolü imzalandı. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum, kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin hem şehrin dinamikleri açısından hem şehrin istikbali açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bazı değerler vardır bunlar evrenseldir. Kültürel miras da evrensel değerlerimizden bir tanesidir” dedi.

Sound of Arslantepe Konseri İşbirliği Protokolü törenine; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer ilgililer katıldı.

Protokol töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Doç. Dr. Güneş Açıkgöz’ün Arslantepe Konseri için 10 bölümlük bir eser yazdığını anımsattı.

Arslantepe’nin tüm insanlık için bir hazine olduğunu belirten Kızılay, “Eseri üniversitemizin Çok Sesli Orkestrası ve Korosu ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’yla birlikte 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da seslendirecek. Sound of Arslantepe Konseri’nin 2021 yılında dünya mirası listesine girmiş olan Arslantepe Höyüğü’nü bir başka dilde anlatma çabası. Arslantepe sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil tüm insanlık için bir hazine. Bu mirasın kayıtlara geçmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitemiz önemli katkıda bulundu. Bu eserin konser halinde sunulması ve seslendirilmesinde katkıları için çok kıymetli Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendi’ye ve çok Kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder Beyefendi’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“2021 YILINDA UNESCO LİSTESİNE GİRMİŞ OLDU”

Arslantepe’nin önemli bir kültür mirası olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, şunları kaydetti:

“Arslantepe önemli bir miras, önemli bir miras olması hasebiyle Dünya Kültür Merası Listesine kaydolan ve bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızı Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde göstermiş olduğu büyük bir gayret ve ciddi bir performansla bugünlere taşımış oldu. Sonrasında biz paydaşlarında katılımıyla 2021 yılında UNESCO listesine girmiş oldu. Bu ilin yöneticileri olarak üzerinde bulunmuş olduğumuz maddi manevi tüm değerlerimizi açığa çıkarmak, o değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara, insanlığa tanıtma aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bugün bu sorumluluğu yerine getirme noktasında Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle, Üniversitelerimizle paydaşlarımızla bu değerimizi nasıl tanıtabiliriz, çabası içerisindeyiz. Değişik tanıtma yöntem ve usulleri var. Sayın Rektörümüz ve hocalarımızın destekleriyle bir müzikal eşliğinde Arslantepemizi, Malatya’mızı Türkiye’mize ve Dünyaya tanıtma noktasında bir konser düzenlenecek. Konserde emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerle Malatya’mızın değerlerini hem açığa çıkarma noktasında hem tanıtma noktasında çok güzel çalışmalar. Protokolün Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“BUNLAR ARTIK İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİDİR”

Gürkan, Bazı değerler evrenseldir, Arslantepe’de bunlardan biridir

Daha sonra söz alan ve bazı değerlerin evrensel olduğuna dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Bugün tek masa etrafında üçlü bir protokol ve paydaş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten de biraz önce gerek Belediye Başkanımız Osman Güder’in gerek Rektörümüz Ahmet Kızılay’ın ifadesinde yerini bulduğu gibi kurum, kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hem şehrin dinamikleri açısından, hem şehrin istikbali açısından önemlidir. Bazı değerler vardır bunlar evrenseldir. Kültürel miras da evrensel değerlerimizden bir tanesidir. Bunlar artık insanlığın ortak değeridir. Dolayısıyla bütün insanlığın buna sahip çıkması gerekiyor. Biz bugün burada olmamız hasebiyle, biz buna sahip çıkıyoruz. Müzikte bu evrensel değerlerimizden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM”

“Sound of Arslantepe müzikalinin Cumartesi günü icra edilecek olması hakikaten bizi çok heyecanlandırdı” ifadelerini kullanan Gürkan, “Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünün bu konuda göstermiş olduğu üretici zekâdan dolayı kendilerine, öğretim üyelerine ve akademisyenleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu dilde Arslantepe’yi biz tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı bu güzel beldede ilk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatı, ilk muhasebe kayıtları ve taş devrinden demir devrine evrilme, gümrükleme işlemlerinin yapılmasının bir müzikal eşliğinde verilmesi hem Malatya açısından hem Türkiye açısından hem de insanlık değerleri açısından çok önemli bir girişimdir. Bu anlamda Sayın Rektörüme tebrik ediyorum. Bu konuda çaba gösteren üniversitemiz öğretim üyelerini ve emeği geçen bütün müzisyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Protokolün kültürel mirasımızın korunmasına ve evrensel dil olan müziğin daha ileri safhalara taşınmasına ve müzik yoluyla kültürel mirasımızın tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Protokolde paydaş olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, İnönü Üniversitemiz Rektörü Ahmet Kızılay’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (Bülten)