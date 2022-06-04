“Bazen dünya şampiyonları bu kurslardan çıkabiliyor”

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’nin açılış törenine katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Biz daha çok çocuklarımıza gençlerimize ve kendini genç hissedenlere spor yapabilecek her yaşta insanımıza bir yaşam kalitesi olarak, yaşam kültürü olarak bunu sunmayı amaçlarız. Bazen dünya şampiyonları da bu kurslardan çıkabiliyor. Bu da müthiş bir şey” dedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenliği başladı. Dün bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Noğay, İlçe Kaymakamları ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ayrıca şenlikte İlçe Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin el emeklerinin sergilenmesinin yanı sıra halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu.

Açılış töreninde ilk konuşmayı Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir yaptı. Özdemir, bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her yıl haziran ayının ilk haftası “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” olarak kutlandığını dile getirdi.

“100 BİN KURSİYER OLARAK HEDEF BELİRLEDİK”

“Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi olarak 13 İlçe Halk Eğitimi Merkezleri, yetişkin eğitimi noktasında meslek, sosyal kültürel tanımsal ve okuma yazma alanlarında yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere, halkı eğitici ve bilgilendirici kurs, faaliyet ve etkinlikler düzenlemektedir” diyen Hatice Özdemir, sözlerinin devamında, “2021-2022 Eğitim öğretim yılında Malatya’da; 3 bin 210 kurs açılmış ve bu kurslara 59 bin 458 kursiyer katılmıştır. İlimizdeki yabancılara yönelikte 165 kurs açılmış olup 7 bin 541 kişi bu kurslardan yararlanmıştır. Bakanlığımızın 2022 yılı için hedeflediği 10 milyon kursiyer sayısı Malatya olarak 100 bin kursiyer olarak hedef belirledik ve ilk 3 ayda hedefimizin yarısına ulaştık. İl genelinde en çok açılan kurslarımız ise sırasıyla; El Sanatları Teknolojisi, Spor, Müzik ve Gösteri Sanatları, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Giyim Üretim Teknolojisi şeklindedir” ifadelerini kullandı.

Özdemir, konuşmasının devamında, “Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında onların, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayacak nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde eğitim imkânları sağlayacak donanım, kabiliyet ve imkâna sahiptir. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi tarafından, kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının arttırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde kursiyerleri, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak üretken, bilinçli, yenilikleri ve gelişmeleri izleyen ve kendini buna göre sürekli geliştiren değerlendiren, tasarlayan, girişimci bireyler olarak yetiştirmek hususunda çalışmalar yürütmektedir” şeklinde konuştu.

“DÜNYA ŞAMPİYONLARI DA BU KURSLARDAN ÇIKABİLİYOR”

Halk Eğitim kapsamında verilen kursların önemine değinen Vali Hulusi Şahin, “Halk Eğitim Müdürlüğü kapsamında çok sayıda kurslar eskiden beri yapılır. Bazıları hobi kurslarıdır boş zamanınızı daha iyi değerlendirmek için sizlere verilen bir imkândır. Bazıları meslek edindirme kurslarıdır. Böylece örgün eğitimde elde edemeyeceğiniz bazı ilave destekler ile iş gücünü daha kalifiye haline getirebilecek ve insanların istihdam kalitesini arttırabilecek iş edindirme kurslarıdır. Bunların yanında da birtakım sportif eğitime yönelik kurslarda vardır. Biz bunlardan dünya şampiyonları çıkarabileceğimizi pek beklemezdik. Biz daha çok çocuklarımıza gençlerimize ve kendini genç hissedenlere spor yapabilecek her yaşta insanımıza bir yaşam kalitesi olarak, yaşam kültürü olarak bunu sunmayı amaçlarız. Bazen dünya şampiyonları da bu kurslardan çıkabiliyor. Bu da müthiş bir şey” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu ve Akçadağ Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Hatice Akbaş’a Vali Şahin tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.