baz istasyonları soyuyorlardı

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Sivas’ta baz istasyonlarını soyan 6 kişilik bir şebeke jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baz istasyonlarını soyarak istasyonlardaki aküleri çalan bir şebekeyi takibe aldı. 2 Ekim tarihinden geçtiğimiz güne kadar titizlikle sürdürülen takip neticesinde 6 kişi çaldıkları piyasa değeri 40 bin TL olan 8 akü ile birlikte yakalandı. Kangal ilçesinde yakalanan şüphelilerin geçmişe dönük 15 farklı hırsızlık suçunun faili oldukları anlaşıldı.
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