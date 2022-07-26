Bayram sonrası hediyelik kayısıya rağbet yağdı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da yeni yeni tezgâhlarda yerini almaya başlayan hediyelik kayısılar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle Kurban Bayramı tatili sonrası hediyelik kayısıların satışında artış yaşandığını söyleyen kayısıcı esnafları, tatil için Malatya’ya gelenlerin dönüş öncesi hediyelik kayısı dükkânlarına akın etiğini belirttiler.

Yeni mahsul kayısıları tezgâhlarda yerini almaya başladığını belirten Esnaf Emrah Öztürk, “Gün kurusu, sarı kayısı ve hediyelik kayısılarımız tezgâhlarımıza gelmeye başladı. Özellikle bayram sonrası olduğu için hediyelik kayısılarımız yoğun rağbet görüyor. Tatil dönüşü vatandaşlar sevdiklerine Malatya kayısısını hediye olarak götürüyorlar. Talep çok ama henüz piyasa yeni hareketlenmeye başlıyor. Fiyatlarda 100 TL ile 120 TL bandında ilerliyor” dedi.

Geçen sene pandemiden dolayı kayısı satışlarında düşüşler olduğunu ifade eden Öztürk, “Bizim müşterilerimiz dışarıdan farklı iller ve ülkelerden gelen vatandaşlar olduğu için geçen yıl kısıtlamalardan dolayı çok satış yapamadık. Ama yeni sezonda kısıtlamaların kalkması ve turizm sezonunun açılması ile birlikte satışların daha iyi olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“13 ÜLKEYE KAYISI İHRAÇ EDİYORUZ”

Dünya genelinde 13 ülkeye kayısı ihracatı yaptıklarını vurgulayan Emrah Öztürk, “Farklı ülkelere gönderilerimiz var. Kuru kayısı da en çok Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden talep alıyoruz. Son yıllarda Meksika’dan yüksek talepler alıyoruz. Brezilya yüksek bir oranda kayısı tüketiyor. Hindistan’ın bir pazarı var. Ama genelde tabii ki bir sıralama yapmak gerekirse Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ilk üçte yer alan etken ülkeler” ifadelerini kullandı.

Son olarak 25. Kayısı Festivali’nin Malatya’nın ve kayısının tanıtımının yapılmasında büyük bir rol üstlendiği açıklayan Öztürk, tatil sezonunun sona ermesi ile önümüzdeki tarihlerde kayısıya olan talebin daha da artacağını söyledi.