Bayram hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı

İkinci el otomobil pazarındaki bayram hareketliliği yerini durgunluğa bıraktı. Galericiler tatil sezonunun ardından tekrar bir hareketlilik bekliyor.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş trendi durdu. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik gözükmüyor. 9 günlük kurban bayramı öncesi yaşanan hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Galericiler tatil sezonunun başlamasına yakın hareketlilik yaşandığını söylerken durağanlığın dönemsel olduğuna dikkat çekti.

“BU DURGUNLUK DÖNEMSEL BİR DURGUNLUK”

Tatil sezonunda piyasanın durgunlaştığını vurgulayan galerici Yavuz Çiftçi, “Tatil sezonu öncesi hareketlilik oluyor. Şu anda ikinci el otomobilde durağanlık yaşanıyor. Fiyatlarda yükseliş trendi durdu, yukarı veya aşağı yönlü bir hareketlilik görünmüyor. İnsanlar şu an araç alımı ya da satışı konusunda kararsız. Bu durgunluk dönemsel bir durgunluk. Tatil sezonu sonrası piyasa yönünü belirler” dedi.

“Bu krizi birlikte aşacağız”

Araç üretiminde sıkıntıların devam ettiğini de belirten Çiftçi, “Çip krizi devam ediyor. Bu krizi çözmek için yatırım yapan ülkeler var, yatırımların geri dönüşleri 2023 yılını bulur. Araçlarda üretim eskisi kadar sağlanamadı. Üretim bandı sağlanamadığı takdirde yeterince araç piyasaya sürülemeyecek. Sıfır araçların yeterince gelmemesi nedeniyle fiyatlarda yükseliş oldu. Bu küresel bir problem. Fiyatlardaki yükselişte insanların internet üzerinden araçlarını yüksek fiyattan koyarak fiyatları yukarı çekmesi de etkili oluyor. Bu krizi birlikte aşacağız” diye konuştu. (İHA)