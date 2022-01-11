bayburt’ta bakır elektrik kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

Bayburt’ta bakır elektrik kablolarını çalan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen mermer fabrikası, taş kırma eleme tesisi ve sulama kooperatiflerine ait binalardan bakır elektrik kablolarının çalınması olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Son olarak 13 Kasım 2021 tarihinde özel bir firmaya ait tesisten 220 metre uzunluğunda kabloların çalınması olayı ile ilgili Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Merkez Jandarma Komutanlığı, OYİT, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan özel çalışma grubu oluşturuldu. Bayburt ve çevre illerde yapılan araştırmalar sonucu M.K.A., E.Y., ve A.K., isimli şahıslar tespit edilerek şüpheli şahıslar farklı günlerde düzenlenen üç ayrı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler sevk edilen adli makamlarca tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Çalınan kablolardan bir kısmı arazide bulunarak firma yetkililerine teslim edildi.