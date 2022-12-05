BAY HAFTASI

Bu haftayı bay geçirdik

Tatsız tuzsuz geçti.

Bu boşlukta rakipleri izledim.

Bizim takım alt sıralardaki takımlar ile hemen hemen eşit seviyede…

Yani tehlikeli bölgeden uzaklaşıp kümede kalabilir.

Bizim rakibimiz Tuzla, Erzurum ve Altınordu… bu üç ekipten Altınordu’yu yenip Tuzla ile berabere kaldık ve Erzurumspor’a kaybettik.

Diğer takımlardan ne kadar puan kaparsak bizim için artı bir kazanç olacak.

BAY haftasında rakiplerimizin tamamı kaybetti. Yani sanki onlarda haftayı BAY geçirmiş gibi oldu…

Önümüzdeki cuma günü Samsun deplasmanına gideceğiz. Bu hafta Denizlispor’a adeta gol yağdıran Karadeniz temsilcisi bize karşı sahaya daha zinde ve moralli çıkacak.

Yani onlar kazanmak için yüklenecek bizde rakip alanda olası boşlukları lehimize çevirebilirsek bu zorlu deplasmandan puan ile dönebiliriz.

Zaten ilk yarı son üç maç kaldı.

Bu üç maçtan en azından 4 puan alabilirsek iyi olacak.

Ben teknik heyete ve oyunculara güveniyorum. Bu takım bu ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecektir.

ARGUVAN TAT VERİYOR

Daha üç hafta önce sıkıntılı bir konumda olan Arguvanspor üst üste aldığı başarılı sonuçlardan sonra yeniden toparlandı.

Teknik heyet değişimi takıma katkı sağlamış gibi sahada oyuncular mücadele ederken yönetiminde üzerine düşeni yerine getirirse Arguvan sıkıntı yaşamaz.

Camia olarak Arguvanspor’a destek olmak lazım birlik beraberlik ile sorunlar aşılır.