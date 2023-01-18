Battalgazi’den öğrencilere karne hediyesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrencilere karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenlenecek. Öğrenciler, 21-27 Ocak tarihleri arası Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan sinema etkinliğine ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Battalgazi Belediyesi, 21 Ocak Cuma günü başlayacak olan yarıyıl tatili döneminde öğrencilere karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenleyecek. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sinema gösterimiyle çocuklar yarıyıl tatili sevincini doyasıya yaşayacak.

Çocukların hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan etkinlik, 23 Ocak Pazartesi günü saat: 14.00’de başlayacak. 7’den 70’e herkesin izlediği ve Hazreti Muhammed’in “Hicret” yolculuğunu konu alan masal tadındaki “Tay” Filmi, 27 Ocak’a kadar her gün saat: 14.00’te Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda izleyicilerle buluşacak.

“ÖĞRENCİLERİMİZ SİNEMAYA DOYACAK”

Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ara tatil döneminde öğrencilerimize karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenliyoruz. İlçedeki öğrencilerimize güzel bir hediye vermek istedik. Öğrencilerimiz sinemaya doyacak. 23 Ocak’ta başlayacak olan sinema etkinliğimiz, 27 Ocak’a kadar devam edecek. Tüm öğrencilerimizi etkinliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)