Battalgazi’den anlamlı proje

“Göz Göze Diz Dize 40.Yıl”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Göz Göze Diz Dize 40.Yıl” projesi kapsamında eşi Yıldız Güder ile birlikte ziyaretlere başladı. İlk ziyaretini evliliklerinde 40. yılı geride bırakan Perihan ve Veysel Kara çiftinin evine yapan Başkan Güder, “Evlilikte 53.yılını doldurmuş çiftimizi görünce mutlu olduk. Büyüklerimizin tavsiyelerini dikkatle dinledik” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Güder, “Göz Göze Diz Dize 40.Yıl” projesiyle evlilikte 40.yılını geride bırakan çiftçileri ziyaret etmeye başladılar. Bu kapsamda Başkan Güder ve eşi Yıldız Güder, ilk ziyaretlerini Perihan ve Veysel Kara çiftine gerçekleştirdiler.

Kara çiftinin sıcak karşıladığı ziyarette, Başkan Güder proje hakkında bilgi verdi.

“MUTLU OLDUK, ONUR DUYDUK”

Evlilikte mutluluğun formülünün sabır ve hoşgörü olduğunu aktaran Perihan ve Veysel Kara, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve kıymetli eşi Yıldız hanımın ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Çok güzel düşünülmüş bir program. Mutlu olduk, onur duyduk. Başkanımızı ve çalışkanlığını seviyoruz. Allah uzun ömürler versin. Battalgazi için güzel işler yapıyor. Her zaman yanındayız. Burada gençlere bir tavsiyemiz olacak. Evliliğin sırrı sabır ve hoşgörüden geçiyor. Bizler her zaman birbirimizi sevdik, saydık. Gençlerimizde birbirlerine saygılı olsunlar. Gönlümüze dokundunuz, bizleri mutlu ettiniz. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

“BÜYÜKLERİMİZİ UNUTMAMAMIZI EMREDİYOR”

Kara ailesine uzun ve sağlıklı bir ömür dileğinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, şunları kaydetti:

“Bugün eşimle birlikte ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Evlilikte 53.yılını doldurmuş çiftimizi görünce mutlu olduk. Büyüklerimizin tavsiyelerini dikkatle dinledik. Bize hayatı ve yaşamayı en iyi şekilde gösteren büyüklerimizi unutmamak lazım. Bizlere örnek oldukları için onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. O kadar samimi, o kadar güzel bir ortam. Sizleri unutmadık, hiçbir zamanda unutmayacağız. Dinimizde büyüklerimizi unutmamamızı emrediyor. Aile her şeyden önce gelir. Anne ve baba deyince akan sular durur. Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette olduğu gibi, Peygamberimiz de (S.A.V) Hadis-i Şeriflerinde ana baba hakkına vurgu yapmıştır. Böylesine yüce bir dine ve kültüre mensubuz. Bu kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktarmamız lazım. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Büyüklerimizin vermiş olduğu nasihatler çok değerlidir. Bu nasihatleri hayatımıza geçirmemiz lazım. Günümüz gençliğinde tahammülsüzlük, hoşgörü ve sabırsızlık hat safhaya ulaşmışmış durumda. Böyle olunca da ayrılmalar ve boşanmalar artıyor. Her zaman büyüklerimizi örnek almamız lazım diyorum. Sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah; muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin.” (Bülten)