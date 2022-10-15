BATTALGAZİ’DEKİ ÖĞRENCİLER TENEFFÜSTE DE ÖĞRENMEYE DEVAM EDECEK

Battalgazi Belediyesi tarafından Matematik dersine karşı oluşabilecek ön yargıları yıkmak, eğlenceli hale getirerek dersin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu’nda “Matematik Koridoru” oluşturuldu. Koridorun açılışını ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği yatırımlar ve faaliyetlerle öğrencilere ‘ Her Daim Yanınızdayız Mesajını’ veren Battalgazi Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencilerin hızlı ve kalıcı şekilde matematik öğrenmeleri açısından son derece önemli bir çalışmaya daha imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, matematik dersine dersine karşı oluşabilecek ön yargıları yıkmak ve yaşam becerilerine uyarlayarak öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu’nda “Matematik Koridoru” oluşturdu. Proje kapsamında okulun koridor duvarlarına rakamlar, sayılar, geometrik şekiller, formüller ve çeşitli problemlerin çizimi gerçekleştirildi. Koridorun açılışını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki diğer okullarda da bu uygulamayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilerin her daim yanında olduklarını vurguladı.

Programın açılışına katılan Memur-Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1.Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, eğitime verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

OKUL MÜDÜRÜ KARATAŞ, “GÜZEL BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI”

Güzel bir projeye imza atıldığını aktaran Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu Müdürü Gül Karataş, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bugüne kadar bizlere önemli destekler ve katkılar sundu. Bugünde okulumuzda güzel bir projeyi hayata geçirdik. Amacımız yaparak, yaşayarak, görerek başarıyı arttırmak. Okulumuz ve öğrencilerimiz adına Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

İLÇE MÜDÜRÜ KAÇMAZ: “BAŞKANIMIZIN BÜYÜK DESTEKLERİNİ GÖRÜYORUZ”

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Sürekli eğitimin ve öğretimin yanında olan kıymetli başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizlerde gerçekten destekleri büyük. Başkanımızın hakkını ödeyemeyiz. Öğrencilerimiz adına güzel bir çalışmaya imza atılmış ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÜDER: “ÖĞRENCİLERİMİZE NE KADAR HİZMET ETSEK AZDIR”

Geleceğimizin teminatı öğrencilere öğütler vermeyi de ihmal etmeyen Güder, “Geleceğimiz olan gençlerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Elimizden ne geliyorsa sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler her daim sizin yanınızdayız, siz yeter ki öğrenin. Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu’nda hayata geçirdiğimiz Matematik Koridorunun okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın bu koridorda matematik materyallerine dokunmaları görsel öğrenmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Matematikten korkmayan, matematik dersine de gerekli özeni gösterin. Öğrencilerimiz koridorda gezerken öğrenmelerinin olumlu yönde geliştiğini şahitlik edeceğiz. İnşallah ilçemizdeki diğer okullarda da bu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. (Bülten)