Battalgazi’de Yaz Akşamları etkinliği Ataköy’de

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla geçtiğimiz hafta ilki yapılan “Battalgazi’de Yaz Akşamları” etkinliğinin ikincisi Ataköy Mahallesi’nde düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta ilki gerçekleştirilen “Battalgazi’de Yaz Akşamları” etkinliğinin ikincisi Ataköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Açık hava konseri, kukla ve geleneksel Türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ile çocuk yüz boyamalarının yer aldığı program heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne olurken, özellikle çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler de yer aldı.

“HER YAŞTAN KİŞİYE HİTAP EDEN BİR ETKİNLİK”

Programda emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, “Çok güzel bir program oldu. Vatandaşlarımızın yaz akşamları bu programlar ile keyifli vakitler geçiriyor. Program her yaştan kişiye hitap eden bir etkinlik. Hal böyle olunca yoğun katılım sağlanıyor. Çocuklardan tutunda yaşlılarımıza kadar yoğun bir ilgi var programa. Böylesine güzel bir programı Ataköy mahallemizde düzenleyen başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok kapsamlı bir programa imza atıldığına dikkat çeken mahalle sakinlerinden Figen Kaygusuz, “Böyle farklı bir eğlence ile karşılaşınca bizlerde çok şaşırdık. Açıkçası çok mutlu olduk. Çok kapsamlı bir program ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” derken, Yusuf Oğuzhan Acubucu ise “Bu tarz programlar çok güzel. Belediye Başkanımız Osman Güder’den Allah razı olsun. İyi ki varlar. İlk kez katılıyorum. Güzel ve dolu dolu bir program oluyor. İnşallah bu programların devamı gelir” dedi. (Bülten)