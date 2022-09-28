BATTALGAZİ’DE DÜŞÜNDÜREN MAĞDURİYET!

“Eğer burada gerçekten tarih var ise ayağa kaldırın”

SİNEM HATUN DAVUT

24 Ocak 2020 depreminde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Tarihi Sanat Sokağı’nda bulunan 18 ev zarar gördü. Vatandaşların yıkılan evinin yerine bölge sit alanı olduğu için ev yapılmasına izin verilmedi. Üstelik devletin desteği ile bölgede deprem konutları da yapılmadı. Şimdi vatandaşlar kara kara mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini düşünüyor.

Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi sanat sokağında 24 Ocak depreminde yıkılan müstakil evlerin yerine ‘kazılarda tarihi kalıntıları çıkabilir’ gerekçesiyle yeni konutlar yapılmadı. Depremin ardından 2 buçuk yılı aşkın zaman geçmesine rağmen evlerinin yerine bir çivi bile çakamayan ev sahipleri mağdur. Konuyla ilgili açıklama yapan Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, yetkililere seslenerek bu mağduriyetin giderilmesini istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Tarihlerine sahip çıksınlar. Bölgede depremden dolayı evi zarar gören 18 vatandaş devlet eliyle yıkılan evlerinin yerine ev yapılmasını bekliyor. Muhtar Sayın,”Vatandaşın birçoğu kendi imkânlarıyla ev yapmak istedi ancak izin verilmedi.Vatandaşı rahatlatacak bir çalışma yapın. Vatandaşa yapacakları yerleri gösterin. Şu anda inşaat malzemesine yüzde bin zam geldi.”dedi.

Bölgede mağdur olan 18 vatandaşa ev yapılmasını temenni eden Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafız Sayın, bu zamlardan sonra izin verilse bile vatandaşın yapacak gücü olmadığını ifade etti.

“SİVAS ANITLAR KURULUNDAN OLUMLU BİR YANIT ALMADIK”

Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi sanat sokağında yıkılan evlerin yerine konut yapılmayan ev sahiplerinin mağduriyet yaşandığını ifade ederek, şunları aktardı:

“Üzerinde bulunduğumuz sokak, Alacakapı Mahallesi Metin Sözen Sanat Sokağı olarak geçer. Malatya’da ilk çevre ve giydirme ahşap düzeni yapılan ve sokak sağlamlaştırma programında ödül almış bir sokaktır. 24 Ocak’ta gerçekleşen depremde, 18 evimiz yıkıldı. Üzerinde bulunduğumuz sokakta insanlar yaşıyordu. Özellikle turistlerin uğradığı bir yerdi. İnsanlar gelip Sanat Sokağını, Ulu Cami’yi ve Kervansaray’ı ziyaret ediyordu. 24 Ocak’ta yaşanan depremden sonra, tarihi kentler birliğinde üyesi olduğumuz Sivas Anıtlar Kurulu’nun ve müzelerin almış olduğu bir kararla, vatandaşlarımıza zorluk çıkarılarak, burada arsası olan insanlar ev yapmak için müracaat etmesine rağmen bir geri dönüş sağlanmadı. 4 ay sonra 3 yılı dolduracağız. Şu an da sondaj çukurları kazılmış halde ve hala Sivas Anıtlar Kurulu’ndan olumlu bir yanıt almadık. Yıkılan evlerin altından tarihi eser çıkmadı. Bu yüzden bu kadar uzun bir süreç oldu ama hala yıkılan evler için bir çalışma yapılmadı. Zaten tarihi bir çalışma yapılacaksa bu müzelerin, vakıfların ya da devletimizin görevi fakat devlet vatandaşa diyor ki, sen duracaksın, masraflarını sen karşılayacaksın, Sivas Anıtlar Kurulu’ndaki heyet gelecek. Tarihi eser olması söz konusuysa, kesinlikle dokunmayacaksınız. Arkamızda, sağımızda, solumuzda atıl gibi duracak. Eğer burada gerçekten tarih var ise ayağa kaldırın.”

UMARIM BİR AN ÖNCE SESİMİZİ DUYARLAR

“Vatandaşı rahatlatacak bir çalışma yapın. Vatandaşa yapacakları yerleri gösterin. Şu anda inşaat malzemesine yüzde bin zam geldi.” diyerek bölgede mağdur olan 18 vatandaşa ev yapılmasını temenni eden Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Bu zamlardan sonra izin verilse bile vatandaşın yapacak gücü yok. Doğanyol’da depremi yaşadı oraya müstakil evler yapıldı. TOKİ gibi çalışmalar da yapıldı. Oradaki vatandaşlar bizi yanlış anlamasın onlar da her şeye layık, biz de layığız. Sur ilçesi olan Diyarbakır’da da aynı buradaki gibi surlar var. Oradaki vatandaşlara devletimiz iki katlı, kesme taştan evler yapmış onlar da insan, biz de insanız. Aynı şekilde Artvin ve Giresun’da yaşanan depremlerde de, devlet vatandaşlarımıza nehir kenarında olan bir coğrafya da olmasına rağmen taşmaları engellemek için, korumalarını aldırdı etrafına hemen evlerini iş yerlerini yaptırdı. Vatandaşımızı mağdur etmedi. Ben 45 yaşındayım ve iki dönemdir muhtarım. 45 senedir bu surların dibinde bir vatandaşın ya da bir turistin resim çektirdiğini görmedim. Kervansaray olsun, ulu camii olsun bu yerlere insanlar geliyor. Meydanımız zaten içler acısıydı. Osman Başkan döneminde yeterli çalışmalar yapıldı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Eski Malatya halkını mağdur etmeyin, sahipsiz bırakmayın. Burası tarihin koktuğu, medeniyetlerin yaşadığı, misafir toplayan şen bir yerdi. Otun, yılanın, tozun, toprağın içinde yaşanmaya mahkûm edilmiş bir yer oldu. Malatya halkının adına sesleniyorum. Umarım bir an önce sesimizi duyarlar. Buraya ziyarete gelmiş bir vatandaşımız bana, ‘sizin bürokratınız yok’ diye bir cümle kurdu. Ben vekillerimizin olduğunu söyledim ama bana üst mevkiide bir bürokratınız olsaydı, buranın bu halde olmayacağını söyledi. Bende ona hak verdim. Eğer burası tarihse, tarihe uygun, tarihe yakışır bir şekilde burası restore edilsin. Eğer tarih değilsek, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yapmasına müsaade edilsin” ifadelerine yer verdi.