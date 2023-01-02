Battalgazi Ziraat Odasında neler oluyor?

HANGİSİ DOĞRU?

SİNEM HATUN DAVUT

Şikâyeti üzerine Battalgazi Kaymakamlığının 20 mahallede delege seçimini iptal ettirdiğini dile getiren adak, şu andaki Ziraat Odası Başkanının da çiftçi olmadığını iddia etti. İddialara yanıt veren Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık ise, delege seçiminde bir usulsüzlük olmadığını belirtti. Alışık, delege iptalinde kaymakamlığın kararı bozduğunu ve yeniden incelemeye aldığını söyledi.

Battalgazi Ziraat Odası’nda sular bir türlü durulmuyor. İlk önce usulsüzlük yaptığı iddiasıyla görevden alınan Mehmet Başar’dan sonra yeni başkanla ilgili de önemli bir iddiada bulunan Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak önemli açıklamalarda bulundu. BUSABAH gazetesine konuşan Muhtar Adak, Battalgazi Ziraat Odası Delege seçimleri ile ilgili şaibeler olduğunu ve bu nedenle de 20 mahallede delege seçimin iptal edildiğini söylerken, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık ise bu iddialara yanıt verdi.

Yapılan delege seçimlerinin usulsüz olduğunu ileri süren Adak, bu nedenle de Battalgazi Kaymakamlığına şikâyette bulunduğunu söyledi.

“BEN ÇİFTÇİLİK YAPIYORUM”

“Çiftçi olmayan insanları yazdırdılar” diyen Adak, iddiasına şöyle devam etti:

“Özellikle mahallelere yazdıkları çiftçiler ne yazılan mahallede oturuyorlar ne de çiftçilikle alakaları var. Ziraat Odası çiftçi dedikleri insanların cebine birer çiftçilik belgesi koymuş, o insanlar çiftçilik bile yapmıyor. Eğer bir yerde bu insanlar çiftçilik yapıyorlarsa gelip bize ispat etsinler. Ben de zaten Battalgazi Ziraat Odası Başkanlığına adayım. Delege olmayıp da delege olarak gösterilen merkez mahallelerde en az 30’un üzerinde kişi var. Biz bunlarda 20’sini iptal ettirdik, yine 10 civarında kişi var. Ben çiftçilik yapıyorum. Bundan dolayı Battalgazi’de kimin çiftçilik yaptığını kimin çiftçilik yapmadığını biliyorum. Ben geçtiğimiz dönem seçime girdim. Berabere kaldık. Mevcut başkanı görevden aldılar. Onun yerine vekâleten bir kişi bakıyor. Görevden alınan Ziraat Odası Başkanı her gün ziraat odasında. Şu anda Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde resmi belgede sahtecilikten dolayı yargılananlar var.”

“HER TÜRLÜ İSPATLAYABİLİRİM”

Şu andaki başkanla ilgili de iddiada bulunan Adak, “Başkanlığa vekâleten bakan başkan da çiftçi değil. Seçime girilecek diye 4.11.2022 tarihinde bir akrabasına ait 23 dönüm tarlayı adına yapmış. Yani bundan 2 ay önce. Şimdiki başkan 8 yıldan bu yana yönetimde ve 8 yıldır çiftçilik yapmıyor. Seçime girecek diye kendi akrabasının tarlasını kendi adına yapmış. 4.11.2022 tarihinde çiftçi olmuş. Bu kişi çiftçilik yapmıyor. Her türlü ispatlayabilirim. Benim şikâyetim üzerine Sayın Kaymakamımız 20 mahallede delege seçimini iptal ettirdi. Düzmece evraklarla çiftçilik yapıyorlar. Seçimden seçime bunlar çiftçi oluyor” ifadelerini kullandı.

BAYRAM ALIŞIK’TAN İDDİALARA YANIT!

Battalgazi Ziraat odası Başkanı Bayram Alışık ise, Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak’ın iddialarına yanıt verdi.

“SEÇMEN GELMEDİYSE ZORLA GETİREMEM”

İddialara karşı hukuki sürecin başladığına dikkat çeken Alışık, bununla ilgili Battalgazi Kaymakamı ile görüştüklerini söyledi:

“Ziraat odalarının seçim genelgesinde bir delege için birle 500 arası üye sayısı istiyor. Bir ile 500 arası bir delege eder, sayı bini bulursa 2 delege olur, bin 500’ü bulursa da 3 delege olur. Genelge böyle. Bir maddede ise, ‘Eğer bir seçmenin tarlası ayrı, resmi ikametgâhı da ayrı bir bölgede ise bu seçmen seçim öncesi yazılı bir beyanla dilekçe vererek, 2 yerden birisini tercih etme hakkına sahiptir. Burada herhangi bir usulsüzlük yok. Ama bununla ilgili 14-15 mahalle tek listede tek çiftçi. Bunların da resmi dilekçeleri bizde hazır. Dilekçeler alınmış, onların isteklerine cevap verilmiş ve o bölgelere atama yapılmış. Bizimle ilgili iddiada bulunan kişi de sadece buralara değil, Malatya’nın merkez mahallelerinin hepsine itirazda bulunmuş. Kaymakam da bu itirazları değerlendirirken, 2’li olan mahallelerin hepsine onay veriyor, ‘Bunlar geçerlidir’ diyor. Sadece ÇKS ile oy kullanmak yasak, liste dışı. Örneğin Zafer Mahallesi için biz itirazda bulunduk. Ve kaymakamlığa gittiğimizde Kaymakam Bey hepsini iptal etmiş. ‘Sayın Kaymakamım siz neden bizimkini de iptal ettiniz’ dediğimizde, Sayın Kaymakamımız da ‘Sandık Başkanı listede olan oy kullanan kişilere imza attırmamış’ dedi. Böyle bir komplo olabilir mi? Biz bunları İdari Mahkeme’ye taşıyacağız. Biz kaymakamlığa seçim öncesi listeleri verdik. Seçim yapılacak mahallelerin listesini biz kaymakamlığa bildiriyoruz. Konuyla ilgili de kaymakamlık oradaki başkanları görevlendiriyor. Bu böyleyken, Kaymakamımız 89 mahallede seçim yapılabilir onayı verirken, birer kişiyi görmedi mi, görmüştür. Bir kişiyle seçime gidilmeyecekse bize, ‘Burada birer kişi görünüyor ama şu, bu kanuna aykırıdır, seçimi iptal ederim, seçim yapmam’ dersiniz, seçim yapılmaz, biz de buna saygı duyarız. Ama hem seçimin yapılmasına onaya vereceksiniz hem de bir kişidir gerekçesiyle seçimi iptal ettireceksiniz. Şimdi hukuki süreç başladı. Birer kişi olan delegeler İdari Mahkeme’ye gideceklerini, seçme ve seçilme haklarının ellerinden alındığını söylüyorlar. Oraya ikinci bir seçmen gelmediyse ben ne yapabilirim, zorla getirmek zorunda değilim ki. Bir kişi gelip, ikinci kişiyi ben almamışsam evet, o zaman ben burada usulsüzlük yaptığımı kabul ederim. Bana verilen talimat doğrultusunda yaptığım çalışma yasaldır, tüzüğümüze de uygundur. Süreç böyledir. Usulsüz olan hiçbir şey yoktur. Liste bile hala kesinleşmedi. Kaymakam kararı bozdu ve yeniden incelemeye aldı.”

“BU BOŞ BİR İDDİA”

Çiftçi olmadığı iddiasına da cevap veren Alışık, “Bizim babadan gelen hayvancılık mesleğimiz var. Bu hala devam ediyor ve ben işletmemi kardeşimin adına devrettim, kardeşim devam ediyor. Benim adıma da tarla var, daha önce de kiralama yaptım. Tarla aldıysam ve çiftçi olabilmek için kazma kürekle gidip tarlada çalışmak zorunda mıyım? Ben işçi de götürüp çalıştırabilirim. Bu asılsızca bir itham. Bunun aslı yok. Gidip araştırsınlar benim adıma tarla var mı, yok mu görürüler. Bu boş bir iddia. Eğer böyle bir şey varsa mahkemeye götürüsün, mahkeme de benim delegeliğimi iptal eder” ifadelerini kullandı.