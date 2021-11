Battalgazi şiddete ‘HAYIR’ dedi

Battalgazi Belediyesi tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında özel bir toplantı programı düzenlendi. Toplantıda, kadına şiddetin her türlüsüne ‘Hayır’ denildi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Orduzu Galip Demirel Çınar Park Tesisleri’nde bir toplantı programı organize edildi. Toplantıda Psikolog Elif Çelik ve Avukat Eslem Kocamaz tarafından kadına şiddetin her türlüsüne ‘Hayır’ eğitimi verildi. Katılımcıların tek tek sorunlarını yanıtlayan Psikolog Çelik ve Avukat Kocamaz, kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele verildiğini de aktardı.

FAHRİ BAŞKAN GÜDER: “HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA DURMAMIZ GEREKİYOR”

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi ve Battalgazi’nin Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, “Bugün burada yapılan konuşmalar ve çalışmalar, mutlaka ‘kadına şiddetle mücadele’ konusunda önemli bir ilerleme sağlayacaktır. İnsanlık onurumuzu korumak adına şiddetin karşısında, bu konu ile mücadele etmek ve çözüm yollarını da üretmek zorundayız. Kadın, erkek birbirini tamamlayan yarımlardır ve bunların birbirlerine karşı sorumluluk ve görevleri vardır. Bu sorumlulukları yerine getirme ise rızaya bağlıdır. Burada zorluk kullanmak şiddete girer ve kimsenin kimseye şiddet gösterme hakkı ya da lüksü yoktur. Dinimizin ve insanlığın da gereği budur. İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde hak, hukuk, adalet ve ahlak gibi kavramların önemli bir yeri vardır. Bu kavramların uygulanmadığı her yerde zulüm ve şiddet vardır. İnsan olarak her türlü şiddetin karşısında durmamız gerekiyor. Kadınlara yönelik şiddetin giderek arttığı günümüz dünyasında elbette yalnızca bir söz ile dünyayı değiştirmemiz mümkün değildir. Öncelikle bir anne baba olarak çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirmeliyiz. Şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğretmeliyiz çocuklarımıza. İnsanları sınıflandırmadan ve ırkçılık yapmadan yeryüzünde yaşayan bütün canlılara merhametli, şefkatli, saygılı olmayı öğretmeliyiz. Hz. Muhammed (a.s)efendimizin de buyurduğu gibi; “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” bu emanete sahip çıkmamız ve korumamız gerekiyor. Bunun için her bakımdan eğitimli kadın, güçlü bir ailenin ve toplumun güçlü bir geleceğin güçlü bir Türkiye’nin belkemiği olacaktır. Eğitimle güçlendirilmiş kadınlar, güçlü toplumlar, mutlu yarınlar demektir. Battalgazi Belediyemizin destekleri ile kurduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak bölgemizde kadınlarımıza istihdam alanı hazırlayarak onların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını ve psikolojik açıdan güçlenmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz ve kadınlarımızın daha güçlü olduğu bir dünya hedefliyoruz” dedi.

DURAN: “KADINLARIMIZA DEĞER VERMEMİZ LAZIM”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran’ın eşi Munise Duran ise “İslamiyet öncesinde kadının varlığı hor görülmüş veya olumsuz bir durumda kurban edilmiş. İslamiyet ile kadına bakışın değiştiğini biliyoruz. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v), kız çocukların yaşaması gerektiği konusunda vermiş mücadele kıymetimizin nedenli büyük olduğunu gözler önüne sermiştir. Fakat bunlar bize ne kadar vahi yoluyla iletilse de cehalet her zaman her şekilde devam edebiliyor. Bu konuda söylenecek çok şey var. Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ve maalesef kadınlarımız öldürülebiliyor, şiddete maruz kalabiliyor ama yine sığınacak kişi olarak yine kadınlar seçilebiliyor. Bu durumlara maruz kalabiliyoruz fakat bu durumu yine değiştirecek olanın kadınlar olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum ki eğitimin değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Nitekim Peygamberlerimizde dahil olmak üzere dünyadaki tüm liderleri doğuran kadındır ve arkasındaki güç onun eğitimleridir. Kadınlarımıza değer vermemiz lazım, kendimizin ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiz lazım ve çocuklarımızı iyi yetiştirmek lazım” ifadelerini kullandı. (Bülten)