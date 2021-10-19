Battalgazi Muhtarları Diyarbakır, Mardin, Urfa’yı Gezdi

Battalgazi Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi’de görev yapan muhtarları Diyarbakır, Mardin ve ‘Peygamberler Şehri’ Şanlıurfa’ya geziye gönderdi. Muhtarlar, düzenlenen kültürel geziden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültürel gezi programı ile muhtarlar, ‘Anadolu Medeniyeti ve Mezopotamya Medeniyetinin’ kesiştiği Mardin, Diyarbakır ve ‘Peygamberler Şehri’ Şanlıurfa’nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Bu özel gezide Battalgazili muhtarlara, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve bazı meclis üyeleri de eşlik etti.

MUHTARLARDAN BAŞKAN GÜDER’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Ferhadiye Mahalle Muhtarı Adnan Çit, “Güzel bir gezi programı oldu. Muhtarlar olarak başkanımızın hizmetleri göz dolduruyor. Başkanımız açılmadık kapı tutulmadık el bırakmıyor” derken, Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat, “Güzel bir gezi ile bir yılın yorgunluğunu attık. Ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi yerleri gezdik. Halfeti’de tekne turu yaptık. Onur duyduğumuz bu gezi programından ötürü Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

Hacıabdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, “Muhtarlar gününde bizlere böyle güzel bir gezi organize ettiği için Battalgazi Belediyemize ve kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Pandemi boyunca üzerimizdeki stresimizi attık” derken, Kavaklıbağ Mahalle Muhtarı Ekrem Tur, “Bu güzel günümüzde geziyi bizler için organize eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, gezi programında da bizleri yalnız bırakmadı. Başkanımız bizleri hiç unutmuyor, her daim hatırlıyor” dedi. (Bülten)