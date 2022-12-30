Battalgazi için 2023 şahlanma yılı olacak

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yıl nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayımlayarak, 2023 yılının sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir yıl olması dileğinde bulundu. Yeni yılın, Battalgazi için şahlanma yılı olacağına dikkat çeken Güder, “2019 yılından bu yana ilçemizin gelişim ve değişimi için örnek proje ve yatırımları hayata geçirdik. İnşallah 2023 yılında da bunların üzerine katarak daha çok işi ilçemizde hayata geçirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Güder, mesajında, 2023 yılının Battalgazi için şahlanmaya devam edeceği bir yıl olacağına da dikkat çekerek, “31 Mart 2019’da sizlerin teveccühüyle başlamış olduğumuz görevimizde, yine sizlere karşı sorumlu olduğumuz görevlerimizden bir gün bile feragat etmediğimiz ve aynı zamanda ülkemiz adına önemli gelişmeleri yaşadığımız 1 yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıl, bize umutlu başlangıçlar ve geride bıraktığımız yılın muhasebesini yapma imkanını sunuyor. 2022’de hangi projelere başlangıç yaptık? 2023’te gerçekleştireceğimiz projeler nelerdir? İlçemizi yeni yılda daha modern, daha güçlü, daha mutlu bir yer haline getirmek için; vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, güvenlerine layık olmak için neler yapacağız? Bu gibi sorularla yol haritamızı çıkarıyoruz. Sevgili hemşerilerim. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak, yeni yılda da hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda maratonumuza hız kesmeden devam edeceğiz. İlçemizin refahına, halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmek öncelikli hedefimiz olmaya devam edecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızın talep ve önceliklerini dikkate alan bir hizmet anlayışı içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Doğu’nun incisi güzel ilçemizin gelişiminin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırarak, örnek proje ve yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Şükürler olsun ki, 2022 yılını geride bırakırken alnımız açık, yüzümüz ak, vicdanımız huzurlu. 2023 yılı Battalgazi’mizin yatırımlarda şahlanışını devam ettireceği bir yıl olacak. Hepimizin çok daha yoğun olduğu bir hizmet yılı olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın başta ilçemize, ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Battalgazi’deki hemşerilerimiz başta olmak üzere Şehit yakınları ve Gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte, nice güzel yıllar yaşamak ümidiyle” dedi.