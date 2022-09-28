Battalgazi Devlet Hastanesi’nde ilk doğum sevinci

21 Haziran’da hasta kabulüne başlayan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde ilk doğum gerçekleşti.

21 Haziran’da hasta kabulüne başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin tam teşekküllü doğumhanesinde önceki gün 12.55’te ilk doğumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Uzm. Dr. Fatma Nur Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Genel durumu iyi olan anne ve bebek kadın doğum servisinde takibe alındı.

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Battalgazi Devlet Hastanesi’nde ilk doğan Kaya Bebek ve ailesini ziyaret etti. Anne ve babaya hayırlı olsun temennilerinde bulunan Berk, “Hastanemiz hizmet kalitesi ile kendinden söz ettirmeye devam edecek. Hastanemizde hizmet birimlerinin tamamı yakın zamanda faaliyete geçirilecek ve Malatya halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ve yönetimi anne ve bebeği ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alıp, hayırlı olsun dileklerini iletti ve “Hastanemizde gerçekleşen ilk doğumun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye belirtti. (Bülten)