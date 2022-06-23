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Battalgazi Devlet Hastanesi hizmete girdi

Battalgazi Devlet Hastanesi hizmete girdi. Kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanan 300 yataklı hastanenin bölgede önemli bir sağlık kuruluşu olacağı ifade edilirken, bu devasa kuruluşun günde acil ve poliklinik başvurularıyla birlikte yaklaşık 10 bin hastaya bakan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de yoğunluğunu önemli ölçüde alacağı tahmin ediliyor.

Battalgazi Devlet Hastanesi hizmete girdi
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HÜSEYİN KOCAMAN

2019 yılında Malatya’da temeli atılan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlanarak, dün itibariyle hizmete girdi.

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde yer alan hastane, toplam 60 bin kapalı alana sahip ve 2 bloktan oluşuyor. 300 yataklı olan hastanenin nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu, modern poliklinikleri, yüksek standartlardaki ameliyathaneleri ile ilçedeki sağlık sorunlarına çözüm olması hedefleniyor. Hastanede 90 poliklinik, hepsi şu anda açık değil, acil servis, 40 yataklı yoğun bakım ünitesi, 12 ameliyathane, 260 servis yatağı bulunuyor. Kısa süre içerisinde tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan hastanenin günde acil ve poliklinik başvurularıyla birlikte yaklaşık 10 bin hastaya bakan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de yoğunluğunu önemli ölçüde alacağı tahmin ediliyor.

 

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