Battalgazi’ de Renkli Yaz Akşamları Programı

Battalgazi Belediyesi, uzun geçen yaz akşamlarını bir dizi etkinlikle renklendiriyor. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen Açık hava konseri, kukla ve geleneksel Türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ve çocuk yüz boyamalarının yer aldığı “Battalgazi’de Yaz Akşamları” programı ile Battalgazililer keyifli saatler geçirdi.

Yaz aylarında eğlencenin adresi, tarih, kültür ve sanatın başkenti Battalgazi’de, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden keyifli etkinliklere imza atılıyor. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaz akşamlarını daha keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla startını verilen “Battalgazi’de Yaz Akşamları”nın ilki, heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne oldu. Yaz boyunca ilçenin farklı farklı mahallelerinde düzenlenecek olan etkinliklerin ilki ise Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlendi. Haftanın belirli bir gününde düzenlenecek olan etkinlilerde, konserlerin yanında özellikle çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler de yer alıyor.

HER HAFTA BAŞKA BİR MAHALLEDE OLACAK

‘Battalgazi’de Yaz Akşamları’ programı kapsamında düzenlenen açık hava konseri, kukla oyunları, geleneksel türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ve çocuk yüz boyamalarının yer aldığı program, unutulmaz anlara sahne oldu. Programa katılan ve geceyi ölümsüzleştirmek isteyen birçok vatandaş, cep telefonları ile güzel anları kayıt altına aldı.

“ETKİNLİKLERİMİZ YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak yatırım ve hizmetlerimizin yanında kültürel ve sosyal etkinliklerle yaz akşamlarını geçireceğiz. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde uzun yaz akşamları düzenlediğimiz bu etkinliklerle daha da güzel geçecek. Ailelerimizin ve çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizi de çok sevindiriyor. Daha öncesinde hayata geçirmek istediğimiz programımızı, üzücü olaylar nedeniyle ertelemiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri’miz vatanımızın ve milletimizin güvenliğini korumak adına yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Bu uğurda da bazen şehit verebiliyoruz. İnşallah bir daha şehit vermeyiz. Onlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. İnşallah bu etkinliğimiz yaz boyunca devam edecek. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız gönüllerince eğlenip, stres atıyorlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Battalgazili hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi. (Bülten)