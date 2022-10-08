Battalgazi Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi görüşüldü

Battalgazi Belediyesi Meclisi, Ekim ayı olağan meclis toplantıları üçüncü birleşimle devam etti. Toplantıda Battalgazi Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı üçüncü birleşimi Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Meclis Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilk olarak bir önceki birleşim karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ikinci birleşiminde 2 madde görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. Görüşülen maddeler arasında zabıta memurlarının aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin brüt 1080 TL olarak verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Bununla birlikte Ekim ayı üçüncü birleşimine de bugün devam edildi. Meclis toplantısı üçüncü birleşiminde Battalgazi Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda yapılan çalışma sonrasında meclise sunulan bütçenin detayları meclis üyelerine okunarak bilgilendirme yapıldı. Battalgazi Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 530 milyon olarak kabul edildi. Meclis Başkan Vekili Zafer Kırçuval bütçenin Battalgazi ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Kırçuval ayrıca bu gece idrak edilecek olan Mevlid Kandilini de tebrik etti. (Bülten)