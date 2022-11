Battalgazi Belediyesi’nden gençler için önemli adım

Battalgazi Belediyesi, 7-15 yaş arası çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri için “Battalgazi Beceri Atölyeleri”ni hayata geçirdi. Çocukların bu atölyelerde, çarşamba ve cuma günleri 09.00 ile 11.00 saatleri arasında beceri atölyelerinden uygulamalı eğitim alması planlanıyor

Battalgazi Belediyesi, çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, kodlamayı öğretmek ve hayal güçlerini üretime dönüştürme becerilerine katkı sağlamak amacıyla Battalgazi Beceri Atölyeleri kurdu. Battalgazi Beceri Atölyelerinin açılış programına, Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta söz alan ve Battalgazi’de çok güzel işlere imza atıldığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatya’nın tesisleşme noktasında alt yapısı çok güçlü bir şehir olma noktasında hızlı adımlarla ilerlediğini söyledi.

“TÜM GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Bu atölyelerde gençlerin yoğun bir şekilde istifade edeceğini belirten Kayhan, “Özellikle Battalgazi bölgemizde Belediyemiz ile birlikte gençlerimiz geleceği adına önemli işlere imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. En çok tesislerimizin bulunduğu bölgelerimizden biri olan Battalgazi’mizde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Battalgazi Belediyemiz bugünde güzel bir atölyeyi ilçeye kazandırdı. Gençlerimizin yoğun şekilde istifade edecekler. Tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

“GENÇLERİMİZİN HER DAİM EMRİNDEYİZ”

Öğrencilerin atölye sayesinde bilim ve teknoloji alanında daha başarılı çalışmalar yapabileceğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Battalgazi’mizi geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Gençlerimiz yeteneklerini ortaya çıkartsınlar, kendilerini geliştirsinler ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için yepyeni kurslar açmaya da devam ediyoruz. Bugünde burada yeni atölyelerden bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Bu atölyelerimizden alınacak eğitimlerle teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir yandan da bu atölyelerin yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bugün bir Selçuk Bayraktar gerçeği var ve yaptığı işler sayesinde asırlar sonrasında insanlık tarihi Türkiye’den bahsedecek, Selçuk Bayraktar’dan bahsedecek. Battalgazi’mizde de yeni Selçuk Bayraktarlar neden yetişmesin. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin her daim emrindeyiz. Bu çalışmalarımız gençlerimiz için devam edecek. Bugün açılışını yaptığımız kursumuzun tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ HER ZAMAN GENÇLERE ÖNEM VERMİŞTİR”

Battalgazi Belediyesi’nin örnek çalışmalara imza attığını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Öncelikle Battalgazi’nin kıymetli başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Belediyeciliğin en önemli konularından bir tanesi de sosyal ve kültürel belediyeciliktir. Bu konuda Battalgazi Belediyesi gerçekten örnek hizmetlere imza atıyor. Gençlere yönelik birçok çalışma yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Çocuklarımız burada yeteneklerinin farkına varsın ve kendilerini geliştirsinler. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dünya’nın üzerinde durduğu tek şey gençlerin doğru yönlendirilmesi konusudur. Gençlere eğitimler verebilen ve yetiştirebilen her toplum dünyaya da hakim olmuştur. AK Parti kurulduğu günden itibaren her zaman gençlere önem vermiştir, vermeye de devam ediyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her daim emrindeyiz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Gençler adına çok önemli atölyelerin açılışını yaptıklarını kaydeden Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar ise, “Gençlerimiz bu yararlı atölyelerden gönüllerinde faydalanmaları açısından Battalgazi Belediyesi tarafından çok önemli bir adım atıldı. Çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve gelişmesi açısından çok önemli atölyeler. Gençlerimize yapılan yatırımlar geleceğimize yapılan yatırımlardır. Gençlerimize yönelik yatırımlarımız artarak devam edecektir. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan Üretim Becerileri Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve 3B Yazıcı Atölyesi, 7-15 yaş arasındaki genç yeteneklere hizmet verecek. Çocukların bu atölyelerde, çarşamba ve cuma günleri 09.00 ile 11.00 saatleri arasında beceri atölyelerinden uygulamalı eğitim alması planlanıyor. (Bülten)