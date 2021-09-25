Battalgazi Belediyesi Yunus Emre’yi Anıyor

Battalgazi Belediyesi, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre’yi vefatının 700. Yıldönümünde anmak ve bu özel günü kutlamak için 26 Eylül Pazar günü “İlahi Nefes” isimli tasavvuf musikisi programı düzenleyecek.

2021 yılı Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü olması münasebetiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi ile yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyete imza atılmaya devam ediliyor. Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’de, 26 Eylül Pazar günü saat: 19.00’da Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında düzenleyeceği “İlahi Nefes” isimli tasavvuf musikisi programı ile bu özel yılda Yunus Emre’yi anacak. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Güzel’in konuşmacı olarak katılacağı programda, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri de, şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramları en duru Türkçe ile işleyen Yunus Emre’nin şiirlerini seslendirecek.

Bu özel etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yunus Emre, Türkçeyi güzel kullanan Allah dostu ve aşığı, insan sevgisiyle dopdolu bir manevi önderdi. O’nun sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Zira Yunus, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir. Yunus’un bir deyimiyle tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğimize davet etmek istiyorum; ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.’ Etkinliğimiz 26 Eylül Pazar günü saat: 19.00’da Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında düzenlenecektir” dedi. (Bülten)