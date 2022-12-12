BATTALGAZİ BELEDİYESİ ŞİMDİ İSTİKBALE KOŞUYOR

Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Battalgazi Belediyesinin organize ettiği gezi ile Battalgazi Belediyesinin proje ve yatırımlarını yerinde inceleme ve saha çalışmalarını gezerek yetkililerden bilgi edinerek bu haftaki köşe yazımı kaleme aldım ve siz okuyucularımın istifadesine sunmak istedim. Battalgazi ile ilgili çok güzel sloganlar üretilmişti daha önceki belediye yönetimi tarafında ama tüm sloganların içi boştu. Ürettiğin sloganların içini hizmet ve yatırım ile doldurmadıktan sonra hiç bir anlam ifade etmiyor. Bir önceki dönemde sloganlar üretildi, Sayın Osman Güder döneminde üretilen bu sloganların içi doldurulmaya başlandı. Başlıklara geçmeden bu proje ve yatırımlara emek veren, yüreğini koyan Sayın Başkan Osman Güder başta olmak üzere sahada çalışan görünen, görünmeyen herkesi kutluyorum. Şimdi başlıklar halinde izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

1-KIRKGÖZ SAHİL PARKI

75 bin metre kare alan üzerine kurulan Kırkgöz Sahil Parkı, Malatya için en az 30 yıl önce hayata geçirilmesi gereken projelerden biri olmalıydı. Bir şehri yaşanabilir kılan lüks siteler, yollar vesaire değildir, insanların nefes alacağı şehrin gürültüsünde uzaklaşacağı kendisi ile baş başa kalacağı alanlar inşa etmektir. Bugüne kadar yanı başımızda bulunan Karakaya Barajı ile ilgili hiçbir proje aklına gelmeyen belediye başkanlarına ne denebilir bilmiyorum ama “Ufku ve vizyonu olmayanlar” diye adlandırırsak yanlış bir ifade olmayacağını düşünüyorum. Kırkgöz Sahil Parkının içinde vatandaşın her ihtiyacı düşünülerek proje oluşturulmuş ve bu önemli projenin sonuna gelinmiş. İstikbale koşan Battalgazi sloganının içini doldurmuş Sayın Başkan Güder ve ekibini tekrar kutluyorum.

2-PARK VE BAHÇELER

Meslek hayatımda “Park ve bahçeler ne iş yapar?” diye uzun yıllar sordum bu soruyu kendime cevabını yavaş, yavaş bulmaya başladım Battalgazi park ve bahçeler üretim alanını gezerken Malatya’nın ikliminden tutun toprak analizlerine göre bilimsel çalışmalar ışığında yetiştirilen birçok ağaç fidelerini, süs bitkilerini rulo çim üretimi hem Belediyenin dışa bağımlı kalmasının önüne geçmiş hem istihdam yaratmış. peyzaj çalışmalarının ve ağaçlandırma işlerinin merkezi olmuş Park ve Bahçeler Müdürlüğü.

Malatya Büyükşehir olduktan sonra Battalgazi Belediyesi kentsel dönüşümde en çok yol alan belediyelerimizden biri. Malatyalının “çevreyolunun altı” diye adlandırdığı bölgeleri kapsayan Battalgazi, bugüne kadar en çok ihmal edilen bölgelerin başında gelmektedir. Halk diliyle “varoşların Bölgesi.” İşte yönetici bu varoş bölgelerini kalkındırdığı zaman hem fırsat eşitliğini hem de yaşam kalitesini eşit şekilde yükselmiş olur. YİBO Bölgesine kurulan, TOKİ tarafında yapılıp teslim edilen deprem konutları çevreye ayrı bir hava katmış. Şehit Fevzi Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm tamamlandıktan sonra bu bölge kör talihinde kurtulacak yaşanabilir alanların oluşturulduğu Şehit Fevzi Mahallesi Battalgazi’nin önemli bir yüzü haline gelecek. Battalgazi sadece tarihi ile değil tüm yaşam alanları ile büyükşehire yakışır merkez ilçe olma kimliğine kavuşmuş olacak.

3-DERME DERESİ PROJESİ

Battalgazi’de devam eden önemli projelerden biride Derme Deresi Projesi. Kentsel dönüşüm alanını taçlandıracak proje olan Derme Deresi Projesinin sonuna gelinmiş durumda. Ben bu projeyi çevreyi ıslah eden bir proje olarak görüyorum. Kentsel dönüşümün en önemli bileşeni Derme Deresi kötü ve hoş olmayan görüntülerin ortadan kaldırılması, atıl durumda olan bir alanın yaşam alanı olarak ıslah edilmesi ve bu bölgede yaşayanların yaşam standartlarına ciddi katkıda bulunması.

Battalgazi Belediyesinin yatırım ve projelerinde izlenimlerimi sizinle paylaşırken sadece kısa bir değerlendirme yaptım aslında. Her proje için ayrı bir köşe yazılması gerekmektedir. Ben bu bilgileri sizinle paylaşırken, sizlere düşen de bu projeleri gidip yerinde görmenizdir. Sayın Osman Güderi bir kere daha tebrik ediyor ve başarılar diliyorum…