DOLAR

13,8126$%-0.03

EURO

15,6710%-0.47

STERLİN

18,7836£%-0.28

GRAM ALTIN

796,59%-0,07

ÇEYREK ALTIN

1.296,00%-0,53

BİTCOİN

575104฿%-1.1422

İkindi Vakti a 15:10
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

batman’da trafik kazası: 4 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş-Hasankeyf arasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinden Gercüş istikametine seyir halinde olan 77 AAV 630 plakalı Ford transit ile Gercüş istikametinden gelen Mitsubishi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi ve Hasankeyf Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ümraniye’de kaygan zeminde ağaç ve direğe çarpıp yola savruldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.