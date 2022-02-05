DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

563405฿%9.10108

İkindi Vakti a 15:35
Malatya AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Batman’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Batman’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

batman’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Fırıncı Yusuf Şen sabah ezanından sonra sobayı yakıp iş yerine gitti. 3 saat sonra geri döndüğünde eşi ve 3 çocuğunun baş ağrısı ile mide bulantısı şikayetleri olduğunu öğrendi. Yusuf Şen kendi imkanları ile eşi ve çocuklarını Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Barış Şen (30), M. (7), Z. (4) ve bebek F. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Evlat nöbeti 887’nci gününde kararlılıkla sürüyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.