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Batman’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

batman’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde saman işçilerini taşıyan minibüs, Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Hayri Altun hayatını kaybederken, Kenan Ekinci, Mahsum Çelik, Halil Argıç, Recep Tekin, Mehmet Mehdi Argıç, Şirin Sar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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