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Anasayfa / Asayiş / Batman’da cep telefonu hırsızı yakalandı

Batman’da cep telefonu hırsızı yakalandı

batman’da cep telefonu hırsızı yakalandı
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Batman’da gasp olayına karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Batman Kültür mahallesinde İ.Ç. isimli vatandaşın telefonu gasp edildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerin çalışması sonucu şüpheli F.Y., gasp ettiği telefon ile yakalandı.

Ekipler telefonun sahibine teslim ederken, adliyeye sevk edilen F.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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