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Batman’da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi

batman’da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ayda düzenlenen asayiş uygulamalarında hakkında arama kararı bulunan 170 kişi göz altına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla, kentin çeşitli noktalarında düzenlenen asayiş uygulamalarında aralarında hırsızlık suçundan aranan 2 hamile kadın ve çocuk istismarından aranan şahıslarında bulunduğu 170 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 116 kişi yapılan incelemelerin ardından adli mercilerce serbest bırakılırken, haklarında tutuklama kararı verilen 54 kişinin ise ceza evine teslim edildiği belirtildi.

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