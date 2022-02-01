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Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı

batman çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Batman Çayında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta 3 gün boyunca mahsur kalan köpek, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balpınar Beldesi, Batman Çayında bulunan bir adacıkta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen Batman İtfaiye Arama ve Kurtarma ekipleri, suya indirdikleri arama botu ile mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

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