“BATI KOLLEKTÖRÜ KASIM’DA FAALİYETE GEÇECEK”

Batı Kollektörü ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Zorlu yolculuğumuz devam ediyor. Batı Kollektörü hattımızı Kasım ayı içinde bitirerek, Beylerderesini atıklardan kurtaracağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin Batı yakasını atıklardan kurtarmak adına hayata geçirdiği Batı Kollektörü ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve beraberindeki teknik heyet çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Malatya’nın sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Batı Kollektöründeki zorlu yürüyüşümüz devam ediyor. 25 kilometrelik hat çalışmasını bitirdik. Bazı kısımlarda çalışmayı kayaların arasında yürütüyoruz. Daha önce bunu paylaştık. Kayaların arasından geliyoruz. Şu anda Karayollarının eski yolunun yamaç kısmı yaklaşık 10 -15 metrelik kısmı aşağıya almamız gerekiyor. Kırıcı ile mümkün olmadığı için patlatma yaparak ilerliyoruz. Biz aynı zamanda bunu yaparken önce bir yol yapıyoruz. Daha sonra hat yapıyoruz. Bu kısmada aynı şekilde yol yapacağız, patlatmayla sonra içerisine tekrar boruyu geçirerek Yeşilyurt ve Gündüzbey’e doğru yolculuğumuz devam edecek. 300-350 metrelik kısmı bittikten sonra işimiz biraz daha hafifleyecek. En azından bu kadar zor bir süreç devam etmeyecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başında burayı Yeşilyurt’a bağlayıp, o bölgedeki Beylerderesine akan atık suları tamamen sisteme alınmasını sağlayacağız. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerdeki bütün arıtma tesisleri devam ediyor. Kanalizasyon, içme suları devam ediyor. Burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bölgedeki çalışmalar inşallah bitecek. Sıkıntılı bir süreç yıllardır kayaların arasında olduğu için ötelenmiş. İnşallah 2-3 ay içerisinde de bu sistemi çalıştıracağız” dedi. (BÜLTEN)