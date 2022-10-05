Baştürk’ten Seçim Açıklaması

Baştürkler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Akif Baştürk, MTSO seçimleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri sonrası yazılı bir açıklama yapan İşadamı Akif Baştürk, MTSO Komite seçimlerinin Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Baştürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Malatya ilimizin, sanayi ve ticaret dünyasından daha fazla pay alması, ekonomik gelişmeleri ve yatırımları ilimiz menfaatine yönlendirmek ve istihdamı artırmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız yolda yaşadığımız tüm seçim süreci ve sonunda; öncelikle sevdalısı olduğumuz Malatya halkımıza sorumluluk ve vefa örneği gösterip oy kullanan tüm değerli MTSO üyelerine, şahsıma güvenerek benimle beraber yola çıkan dava arkadaşlarıma, bizlere güven vererek yanımızda olduklarını hissettiren tüm dostlarımıza, gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza, seçim sürecince kamuoyunu aydınlatan yerel ve ulusal basın kuruluşları ve temsilcilerine, üyelerin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oy kullanması için emeği geçe Sayın Malatya Valimize, İl Seçim Kurulu Başkanımıza, İl Emniyet Müdürümüze ve Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına, MTSO çalışanlarına ve sandık kurulu üyelerine şükranlarımı iletir, MTSO’nun yeni seçilen tüm üyelerini tebrik eder, halkımıza ve iş dünyamıza sevgi ve saygılarımı sunarım.” (Bülten)