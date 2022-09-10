Baştürk’ten ortak akıl vurgusu

Malatya kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, ortak ve istişareyi önemsediklerini söyledi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, kent merkezinde esnafları ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ziyaretlerde esnafların talep ve isteklerini dinleyen Baştürk, esnafın hem Malatya hem de ülke ekonomisinin belkemiği olduğunu kaydederek, esnafın işlerinin yolunda gitmesinin kent ekonomisinin ülke ekonomisinin yolunda gittiği anlamına geldiğini söyledi. Her daim ortak akıl ve istişareye önem vereceklerini de belirten Baştürk, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ortak akıl ile diyalog ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Ahengimizi bozmadan sürekli istişare halinde yeni ufuklara doğru hep birlikte yol alacağız” diye konuştu (İHA)