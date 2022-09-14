Baştürk’ten MAŞTİ esnafına ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk, Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) esnaflarını ziyaret etti. MAŞTİ’de esnafları tek tek dolaşarak sorun ve sıkıntılarını dinleyen Akif Baştürk, “Bizler Malatya’mız için çalışıyoruz ve bizim gibi çalışan tüm esnafımızın da destekçisiyiz” dedi.

2 Ekim’de yapılacak olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri yaklaşırken başkan adayı Baştürk’ün seçim çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Seçimlere mavi pusulayla girecek olan Baştürk, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Baştürk, Malatya’nın şehirlerarası ulaşımında önemli bir yere sahip olan Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giderek buradaki firma sahiplerini, çalışanlar ve esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Terminalde ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Baştürk, “Bu gün MAŞTİ’yi gezdik ve çok güzel ilgi ve alaka gördük. Bu firmalarımız gecesini gündüzüne katarak kilometreleri kısaltarak gönülleri birleştiren çok değerli firmalarımız. Öyle ki kar-kış demeden her türlü yol şartlarına rağmen bizlere hizmet vererek bizler için çalışan tüm firmalarımıza ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum ve kendilerine hayırlı işler ve bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

Baştürk, “Firmalarımızla birlikte hep beraber büyüyeceğiz”

MAŞTİ esnafı ve firmalar tarafından güler yüzle karşılandıklarını dile getiren Baştürk, “Sağ olsunlar gerçekten bizlere karşı büyük bir tevazu ve güvenleri var. Bizlere inanıyorlar inşallah bizlerde hep birlikte Malatya’mızın büyümesi ve gelişmesi için çok çalışarak bu güvene layık olacağız. Gerek ulaşımın arttırılmasında gerekse turizmin canlanması noktasında çalışmalar yapacak ve firmalarımızın da çalışmalarına katkı sunarak hep beraber büyüyeceğiz” şeklinde konuştu. (Bülten)