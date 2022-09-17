Baştürk Sebze Ve Meyve Hali Esnaflarını Ziyaret Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk, seçim çalışmaları kapsamında Sebze ve Meyve Hali esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

2 Ekim’de yapılacak olan MTSO seçimlerine ‘Mavi’ pusula ile girecek olan Başkan Adayı Akif Baştürk, seçim öncesi esnaf ve sanayici ziyaretlerine devam ediyor. Baştürk’ün durağı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali oldu. Burada esnafları tek tek dolaşarak hem sıkıntılarını dinleyen hem de onlarla hemhal eden Baştürk, Malatya’nın her alanda büyümesi ve gelişmesi adına çıktıkları bu yolda sanayi ve ticarette her sektörün sorunlarını çözme adına büyük çaba sarf edeceklerinin sözünü verdi.

Daha sonra pazarda dernek temsilcileri ile bir araya gelen Baştürk, burada da istişarelerde bulundu. Pazar esnaflarından Sıddık Özdemir’le de buluşan Baştürk, “Bizim için çok kıymetli olan Sıddık Özdemir Ağabeyimizi ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sebze ve Meyve Halinde uzun süredir yer alan ve 50 yılı aşkın süredir yaz kış demeden hizmet eden aynı zamanda baba dostumuz olan Sıddık Özdemir abimiz ziyaret edip duasını alıp tecrübesi ve bilgi birikimlerinden istifade etmek istiyoruz. Bizleri misafir ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“12 Ay Boyunca Malatya’mızın Sebze-Meyve İhtiyacını Karşılıyorlar”

Malatya ekonomisi için ayrı bir yeri olan Sebze ve Meyve Hali’nin yılın 12 ay sürecinde halkın ihtiyacını karşılamak adına faaliyette olduğunu da dile getiren Baştürk, “Buradaki esnaflarımızın emekleri gerçekten çok büyük. Yaz kış demeden görevlerinin başındalar. Sebze ve meyvenin Malatya’daki tüketicilere ulaşması adına gerçekten önemli bir görev ifa ediyorlar. Bizlerde göreve gelmemiz durumunda esnaflarımızın her zaman yanında olacağız. Onların sorun ve sıkıntılarını giderme adına her zaman çalışacağız. Sanayimizin ve ticaretimizin gelişmesi adına elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Sebze ve Meyve Hali esnaflarından Sıddık Özdemir’de ziyaretlerinden dolayı Baştürk’e teşekkür ederek, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk’e çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Malatya’mız için hayırlı olan kimse, Allah ona nasip etsin. Aramızda tabi çok eski yılların vermiş olduğu dostluğumuz var. Her zaman Akif Bey’in yeri gönlümüzde ayrıdır. Kendisine tekrar başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun. Komite adaylarına da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Malatya Yaş Sebzeciler ve Meyveciler Komisyon Dernek Başkanı Celal Akbay’da MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk’e kendilerini ziyaret ettiği için teşekkür ederek, 2 Ekim’de yapılacak olan seçimlerde Baştürk ve ekibine başarılar diledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Baştürk ve beraberindeki heyet, daha sonra nakliyeciler sitesinde de esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Burada da sitedeki tüm esnafları tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Baştürk, el birliği ile şehrin gelişimine katkı sunmak için hazır olduklarını dile getirdi. (Bülten)