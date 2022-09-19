BAŞTÜRK, SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk sanayi firmaları ile bir araya gelerek, ” Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız Malatya’ya hizmet etmek. Bizler yıllarca kendi çabamızla iyi kötü bir konuma geldik. Makam ve mevki peşinde değiliz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk, seçim çalışmalarına devam ediyor. 2 Ekim’de yapılacak MTSO seçimleri öncesi 3. Organize Sanayii Bölgesinde bir asansör firmasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna katılan Baştürk, Yeni sanayi, Özsan Sanayi ve Organize Sanayi firmaları ile bir araya geldi.

MALATYA İHRACAT VERİLERİ YÜZDE 19 İLE SINIFTA KALDI

Kahvaltı organizasyonunda konuşan Baştürk, “Çevre illerin sanayilerinin yıllık ihracat verileri yüzde 25’in üzeri iken Malatya sanayisinin yıllık ihracat verileri yüzde 19’da kalmış durumda, Malatya’nın yurtdışı pazarında en büyük ihracatı kuru kayısı pazarında gerçekleşiyor. Bu durum her ne kadar sevindirici olsa da mevcut kur dengesi gereken değeri görmemesine ve diğer sanayi dallarındaki ticaret hacminin gün geçtikçe daha da göz ardı edilmesine neden oluyor” dedi.

MALATYA SANAYİSİ TEHLİKE ALTINDA

Malatya sanayisinin gelinen son noktaya vurgu yapan Baştürk, “Gelinen noktada çok geç olmadan yönetim değişmeli çünkü sanayicinin önünün kesildiği her çalışmanın, sanki bir başarı hikâyesi gibi anlatılması ileride bu durumun bizler için daha da ciddi sorunların başlangıcı olacağının habercisidir. Şimdi müdahale etmekte gecikirsek ilerleyen yıllarda geri dönüşü çok daha zor olacaktır” şeklinde konuştu. TSO Malatya Başkan Adayı Baştürk daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, Esnaflarla sohbet ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ticaret ve Sanayi Odası TSO Malatya Başkan Adayı Akif Baştürk ve beraberindeki heyet daha sonra Şire pazarında esnaflarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. (Bülten)