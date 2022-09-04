Baştürk: Bu Şehir Güçlü Olmayı Hak Ediyor

Malatya’da 2 Ekim’de yapılması planlanan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkanlığını açıklayan Mehmet Akif Baştürk, bu şehrin güçlü ve bir olmayı hak ettiğini belirterek, “Bu şehir için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağı açıklanan seçimlerde başkanlığını açıklayan İşadamı M. Akif Baştürk, seçim bürosunu açarak çalışmalara hız verdi. İnönü Caddesi Öğretmenevi karşısında yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Başkan Adayı Baştürk, “Biz birlikte yürüyeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Birlikte kazanacağız. Birlikte yöneteceğiz. Uyumla, vakarla, liyakatla, güvenle” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası komite seçimlerine çok az bir süre kaldığını belirten MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, “Yapılacak bu seçim öncesinde, uzun uzun yapılan istişareler neticesinde daha güçlü bir Malatya için biz varız dedik. Bu karar topyekûn, ait olduğumuz topluma, coğrafyamıza, Türkiye’ye karşı duyduğumuz sorumluluktur” dedi.

Türkiye’de 30 büyük şehirden biri olan ve kayısı gibi bir dünya markası ekstra ürünü olan Malatya’nın ülke ihracatında ciddi bir karşılığın olması gerektiğini ifade eden Baştürk, “Ama değil maalesef. Malatya’nın Türkiye ihracatı içindeki payı, sadece ve sadece yüzde 0,2. Yani binde 2. Onun da yüzde 80’i kayısıdan oluşuyor. Üstelik ihracatımız diğer illere kıyasla her geçen yıl geriliyor.” İfadelerine yer verdi.

Son 15 yılda Adıyaman ihracatının 2 kat, Maraş’ın 4, Elazığ’ın 6 ve Gaziantep’in 20 kat artırmasına rağmen Malatya’nın sadece ihracatını 1,5 kat artırabildiğini de dile getiren Baştürk, “Bunu da kayısı üreticilerimize borçluyuz. Yine, benzer şehirlerden Maraş’ın 13, Denizli’nin 28 firmayla temsil edildiği en fazla ihracat yapan 1000 firma arasında Malatya sadece 1 firmaya sahip. Oysa 2010 yılına kadar 4’tü. Düşünsenize 1000 firmadan 1 firma. Sadece bu bile taşın altına elimizi koyma sorumluluğunu bize vermez mi? Hemen yanı başımız da Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman ihracat rakamlarını da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’nın yeni bir vizyonu hak ettiğinin altını çizen Başkan Adayı Baştürk, “Bu şehir bölgemizin lider şehridir. Bu şehir güçlü ve bir olmayı hak ediyor. Bu şehir yaşadığımız ve çocuklarımızın yaşayacağı şehirdir. Bu şehrin ticaret ve sanayisi için ayıracak zamanımız, söyleyecek sözümüz, sorunları çözecek birikimimiz var. Malatya potansiyelini kullanmak zorunda, herkes buna omuz vermeli. Biz birlikte yürüyeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Birlikte kazanacağız. Birlikte yöneteceğiz. Uyumla, vakarla, liyakatla, güvenle” şeklinde konuştu.

Malatya’nın esnafına, sanayicisine ve tüccarlarına projelerini paylaşıp anlatacaklarını da ifade eden Baştürk, “Böyle bir günde buraya kadar gelip coşkumuza ortak olmanızdan dolayı, hepinizin yüreğine ve ayaklarına sağlık diyor, şükranlarımı sunuyorum. Ticaret ve Sanayi Odası komite seçimlerinin Malatya’mıza, Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Konuşulacak çok konu, söylenecek çok söz var, ama zaman konuşma zamanı değil. Bu şehir için kolları sıvayıp sahaya inme, çalışma, kazanma ve başarma zamanı. Hazirun önünde çok net söz veriyorum. Bu şehir için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Malatya’nın saygıdeğer ticaret erbabı dostlarımızı 2 Ekim 2022’de yapılacak seçimde ‘Mavi’ listeyi tercih edeceklerinde birlikte güçlü Malatya’yı inşa edeceğimize inancım tamdır” diye konuştu. İHA