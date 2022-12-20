BAŞLANGIÇ OLSUN!

Yeni Malatyaspor şeytanın bacağını kırarak iç sahada bu sezon ilk kez kazanarak taraftarını sevindirdi.

Sanırım ligin ikinci yarısı için önemli bir kazanım olur. Bir iç saha galibiyetinin camia üzerindeki sevincini gören yönetimin hata yapma lüksü yok.

Temennim en az bir haftada olsa takımın kamp yaparak ikinci yarıya başlaması…

Moral ve motivasyon adına katkısı olur düşüncesindeyim. Lafın kısası müsabaka Tecrübe eksikliği ve hoca hataları olmamış olsa bugün en az yedi puanımız daha olacaktı.

Özellikle Keçiören müsabakası öncesi Rahman Buğra için yapılan hamleler sonunda yönetimin almış olduğu karar ve takımla bütünleşme yemeği gerçek anlamda bir takım olma örneğidir.

Doğrular yapıldığında hem skora hem de oyuna yansıması sürekli olur. Özellikle müsabaka sonrası rakip takımın hocasının Yeni Malatyaspor galibiyeti hak etti açıklaması gerçekten önemli.

Ligin ikinci yarısı için umut veren bu görüntü ekonomik sorunlar olmadığı takdirde daha iyi olur kanaatindeyim.

İkinci yarısında macera aramayan bir Hasan Özer sendromu yaşamaz isek ligde kalma umudumuz diğer rakiplerimiz kadar avantajlı görülen bir kadro yapımız oluştu.

Bazı vurdumduymaz oyuncuların kulaklarının çekilmesi ve yapılacak bireysel konuşmalar kadro derinliği adına önemli.

Yönetiminde bu galibiyetin arkasına gizlenmeden ekonomik anlamda kulübü rahatlatması lazım…

Aksi olursa yapılanların fazlada bir katkısı ve önemi olmaz.