Basketbol şampiyonasını tıpçılar kazandı

Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonunda Tıp Fakültesi birinci oldu.

Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakalarında, Spor Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi finale kaldı. Tıp Fakültesinin 81-63’lük galibiyeti ile maç son buldu. İki basketbol takımının sahadaki karşılaşmasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı da izledi. Toplam 7 takımın yarıştığı Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları, 9 hafta boyunca oynandı. Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonuçlarına göre, Tıp Fakültesi birinci olurken Spor Bilimleri Fakültesi ikinci, Mühendislik Fakültesi üçüncü ve Fen Edebiyat Fakültesi dördüncü oldu.