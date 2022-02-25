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Anasayfa / Asayiş / Başkentte yol güvenliğini sağlayan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

Başkentte yol güvenliğini sağlayan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

başkentte yol güvenliğini sağlayan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü
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Başkentte arıza yapan araç nedeniyle yol güvenliğini sağlamaya çalışan işçi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde çevreyolu Yenimahalle İvedik istikameti dönüşü noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bir şirkette çalışan Yüksel Eroğlu’na (59) çevreyolunda arıza yapan bir aracın trafikte olumsuz bir durum meydana getirmemesi için önlem aldığı sırada Z.Ş.(35) yönetimindeki 06 BFT 584 plakalı lüks otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Eroğlu, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Z.Ş. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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