DOLAR

14,1010$% 1.45

EURO

15,6544% 0.85

STERLİN

18,8606£% 1.58

GRAM ALTIN

872,43%0,42

ÇEYREK ALTIN

1.421,00%-0,07

BİTCOİN

617697฿%0.39608

Akşam Vakti a 18:26
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Başkent’te trafik kavgası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kavgası: 2 yaralı

başkent’te trafik kavgası: 2 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde trafik yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Devlet Mahallesi Kavşağı’nda trafik nedeniyle iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan İ.G. (64) ve M.E.Ç. (26), Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.