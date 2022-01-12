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Anasayfa / Asayiş / Başkent’te polis aracını çalıp, bir polisi levyeyle yaralayan şahıs yakalandı

Başkent’te polis aracını çalıp, bir polisi levyeyle yaralayan şahıs yakalandı

başkent’te polis aracını çalıp, bir polisi levyeyle yaralayan şahıs yakalandı
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Ankara’da otomobilinin lastiği patlayan ve kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçıp, bir polisi de levye ile yaralayan şizofreni hastası yakalandı.

Olay, Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte beklerken durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak yola duba koymaya başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören S.K., ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi’ne doğru gittiğini belirledi. Ekip aracını bulan polis araca yaklaşarak kontrol ettiği sırada S.K. levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırıda bir polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polisi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. S.K.’nın yakalanması için ise polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin başlattığı geniş çaplı arama çalışması sonucunda S.K. yakalandı.

Şizofreni hastası olan S.K.’nın ehliyeti olmadığı için paniğe kapılıp polis arabasıyla kaçtığı öğrenildi. Saldırıda yaralanan polisin ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

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