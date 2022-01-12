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Başkent’te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

başkent’te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
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Ankara’da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gökçeyurt Mahallesi Tübitak Kavşağı’nda Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 40 LB 199 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü M.K. ve eşi N.K yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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