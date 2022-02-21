DOLAR

13,6778$% 0.18

EURO

15,4841% 0.05

STERLİN

18,6208£% 0.23

GRAM ALTIN

836,60%0,51

ÇEYREK ALTIN

1.364,00%1,02

BİTCOİN

517693฿%-1.44594

İmsak Vakti a 05:43
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Başkent’te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

Başkent’te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

başkent’te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi’ndeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu’nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K., eşi Gülsüm K.’nın çalıştığı okula gitti. Okul bahçesinde karşılaşan boşanma aşamasındaki çift tartışmaya başladı. M.K. (33), yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı eşi Gülsüm K.’ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini defalarca bıçaklayan M.K. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan M.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.