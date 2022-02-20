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Anasayfa / Asayiş / Başkent’te çöken metruk gecekondunun yıkım çalışmalarına başlandı

Başkent’te çöken metruk gecekondunun yıkım çalışmalarına başlandı

başkent’te çöken metruk gecekondunun yıkım çalışmalarına başlandı
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Ankara’da sabah saatlerinde arka kısmı çöken ve içerisindeki bir kişinin göçük altında kalarak yaralandığı metruk gecekondunun yıkım çalışmalarına başlandı.

Altındağ ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ferdi Keser (33) çatısındaki odunları toplamak için girdiği metruk gecekonduda göçük meydana gelmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanmıştı. Yaralanan şahıs hastaneye götürülürken, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından metruk yapıyı yıkma çalışmalarına başlandı. Çalışmalar Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrolü şekilde sürdürülürken, metruk gecekondunun sahibi olduğunu söyleyen bir kişi evine izinsiz girildiğini öne sürdü. Bağırarak gerginlik çıkartan kadın, çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

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