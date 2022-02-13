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Anasayfa / Asayiş / Başkent’te baca temizlemek isteyen genç düşerek yaralandı

Başkent’te baca temizlemek isteyen genç düşerek yaralandı

başkent’te baca temizlemek isteyen genç düşerek yaralandı
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Başkent’te tıkalı olan bacayı temizlemek için çatıya çıkan 18 yaşındaki genç, dengesini kaybedip apartmanın bitişiğinde bulunan gecekondunun çatısına düştü.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesine ait evin çekmeyen bacasını temizlemek için dedesiyle birlikte apartmanın çatısına çıkan 18 yaşındaki Uluhan U. isimli genç, dengesini kaybetmesi sonucu apartmanın bitişiğinde yer alan gecekondunun çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdan aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Uluhan U., Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu olduğu bildirildi.

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